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Yeni anayasa mesaisinde üst üste zirveler! Kurtulmuş 3 partiyi ziyaret edecek

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Yeni anayasa mesaisinde üst üste zirveler! Kurtulmuş 3 partiyi ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş bu kapsamda bugün DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti yönetimi ile bir araya gelerek yeni anayasa hakkında görüş alacak. İşte detaylar...

İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde üç siyasi parti yönetimi ile daha bir araya gelecek.

ANAYASA İÇİN "UZLAŞI" ÇAĞRISI YAPILACAK

Kurtulmuş sırasıyla DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarını ziyaret edecek. Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

PARTİLERDEN ÇALIŞMA YAPMALARI İSTENECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek. Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

CHP'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı ziyaret sonrası, "Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." dedi.

Kurtulmuş, CHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticileriyle görüştü.

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