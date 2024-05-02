Yeni anayasa mesaisinde üst üste zirveler! Kurtulmuş 3 partiyi ziyaret edecek

ANAYASA İÇİN "UZLAŞI" ÇAĞRISI YAPILACAK

Kurtulmuş sırasıyla DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarını ziyaret edecek. Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.