02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi

Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Kapıkule’de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA