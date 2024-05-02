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Başkan Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Başkan Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede Başkan Erdoğan İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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