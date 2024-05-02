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Bursa merkezli 8 ilde Mahzen-36 operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi! 42 şüpheli yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Bursa merkezli 8 ilde Mahzen-36 operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi! 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-36 Operasyonları'nda elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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