CHP’li belediyede 1 Mayıs’ta işçi kıyımı! Onlarca kişiyi işten çıkardılar...





'BİR TEK BEN DEĞİLİM'

Sabah'ın haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Aradan geçen bir ayın sonunda CHP'li belediyede 1 Mayıs İşçi Bayramı'na saatler kala onlarca personelin işten çıkarıldığı iddia edildi. O isimlerden biri de belediyeye bağlı inşaat şirketinde 3 yıldır genel müdür yardımcılığını üstlenen 53 yaşındaki 3 çocuk babası Sinan Şimşek...