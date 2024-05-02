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CHP'li belediyede 1 Mayıs'ta işçi kıyımı! Onlarca kişiyi işten çıkardılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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CHP’li belediyede 1 Mayıs’ta işçi kıyımı! Onlarca kişiyi işten çıkardılar...

AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nde Genel Müdür Yardımcılığı yapan 3 çocuk babası Sinan Şimşek, yıllık izindeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mesajla işten çıkarıldı. Şimşek yaptığı açıklamada işçi bayramında kendisi gibi onlarca arkadaşının çıkarıldığını ileri sürdü. İşte detaylar...

AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nden 1 Mayıs'ta işçi kıyımı yaşandı. Belediyeye bağlı inşaat şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı yapan 3 çocuk babası Sinan Şimşek, yıllık izindeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.



'BİR TEK BEN DEĞİLİM'
Sabah'ın haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Aradan geçen bir ayın sonunda CHP'li belediyede 1 Mayıs İşçi Bayramı'na saatler kala onlarca personelin işten çıkarıldığı iddia edildi. O isimlerden biri de belediyeye bağlı inşaat şirketinde 3 yıldır genel müdür yardımcılığını üstlenen 53 yaşındaki 3 çocuk babası Sinan Şimşek...

4 Nisan'da kendi rızasıyla yıllık izne ayrılan ve 8 Mayıs'ta işbaşı yapacak olan Şimşek, 1 Mayıs'a saatler kala SGK'dan gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

ONLARCA ARKADAŞI DA ÇIKARILDI

İşçi Bayramı'nda işsiz bırakılan Şimşek, belediye tarafından kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını, kendisi gibi onlarca arkadaşının çıkarıldığını ileri sürüldü.

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