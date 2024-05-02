Bakan Bolat duyurdu: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

OECD Bakanlar Toplantısı açılış oturumunun hemen ardından kıymetli dostum ve mevkidaşım Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik.



Görüşmede, 2023 yılında 4 milyar doları bulan ticaret hacmimizin, 2024 yılında da… pic.twitter.com/0lNLbzXFdH — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 2, 2024

OECD Bakanlar Toplantısı açılış oturumunun ardından, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü bildiren Bolat, "Görüşmede, 2023 yılında 4 milyar doları bulan ticaret hacmimizin, 2024 yılında da artış trendini sürdürüyor olmasının bizleri ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade ederek, 1 Temmuz 2024 tarihinde AB Dönem Başkanlığını devralacak Macaristan ile hem AB içerisindeki işbirliğimiz hem de ikili ticaretimizi geliştirebileceğimiz yeni alanlarla ilgili kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.