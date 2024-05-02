Bakan Güler’den net terör mesajı: Kaynakları yok edilecek! Sürekli operasyon yapacağız

"AKLIMIZLA ALAY ETMESİNLER"

Müttefiklerimiz, DEAŞ ile mücadele kapsamında buradaki silahlı güçlere destek oluyoruz diyorlar. Senin silahlı güç dediğin PKK'nın kendisi. Sen onlar PKK değil diyorsun da, adamlar kendisi öyle demiyor ki. Sen bunlara destek oluyorsan ben bunlara destek oluyorum de. Bizim aklımızla alay etme. Oradaki adam teslim oluyor diyor ki beni Gara'da çok adam kaybedilince beni buraya gönderdiler. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu destekten vazgeçmeleri yapmaları gerekiyor. Ama DEAŞ ile mücadele ise, bu mücadeleyi en çok yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti. Siz DEAŞ ile mücadele etmek istiyorsanız biz desteğe hazırısız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert o değil.

Bizim Suriye'deki ana amacımız hudutlarımızı ileriden korumak. Biz bu faaliyete başlamadan önce Kilis'te Hatay'da kendi bağına bahçesine vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları, roket saldırıları... 100'ün üstünde kaybımız oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Biz durup duruken bu kararı almadık. Türkiye kendi insanını ve toprağını korumak için bu faaliyetlere başladı. Artık hudutlarımızda insanlarımızın güvenlik ile ilgili bir sorunu kalmadı.

Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygı bizim tüm komşularımıza var. Bizim görüşmelerimiz var Astana görüşmeleri oldu. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz açık açık diyoruz ki devlet olarak Anayasa'nı kabul et. Oyla, seçimlere git, kazan. Sen kazanırsan sen, ya da kim kazanırsa biz onunla görüşürüz diyoruz.