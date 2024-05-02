02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti!

Başkan Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti!

Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Türk Metal Sendikası’na taziye ziyareti!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ da yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA