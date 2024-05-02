Başkan Erdoğan’dan Türk Metal Sendikası’na taziye ziyareti!

Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ da yer aldı.