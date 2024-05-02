02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti!

Başkan Erdoğan Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan Prof. Dr. Mehmet Öz’ü kabul etti!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA