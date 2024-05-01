Türkiye İsrail’in soykırım davasına müdahil oluyor! Karar tarihe geçti: İlk İİT ülkesi...

"KÜRESEL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

İsrail'in, Filistin halkının temel haklarını çiğneyecek şekilde hukuk dışı yerleşimcilere sürekli olarak alan açan bir rejim dayattığına işaret eden Yüksel, "Filistin meselesi kural temelli, uluslararası hukuka dayalı olması öngörülen mevcut uluslararası düzenin sürdürülebilirliğini dahi etkileyecek ve küresel sonuçlar doğurabilecek bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail'in, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Uluslararası hukukun, hiçbir istisnaya ve istisnacılığa izin verilmeksizin, her koşulda herkese eşit bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizen Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının da bu prensiple hareket edeceğine inandığını ifade etti.

Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanından, İsrail'in işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının ortaya konmasını, esasa dair yargılama sürecinin hızlıca başlatılmasını beklediklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesi konusunda son derece önem arz eden beyanlarını bütün dünyaya yeniden hatırlatmak istiyoruz, 'Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler, bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemezdir. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası platformlarda sonuna kadar savunmaya devam edecektir.' Bu bağlamda, Türkiye olarak, üzerimize düşen tüm sorumluluk gereğince 'Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu' anlayışı ile mücadelemizi sürdüreceğiz."