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Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Emine Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın. Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

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