Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın şehit olduğunu bildirdi. Öte yandan şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
NEVŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görev sırasında yıldırım isabet eden Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın (27) memleketi Nevşehir'e şehit ateşi düştü. Şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehit Toktaş'ın 5 yıldır görev yaptığı, bekar ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Vali Ali Fidan'ın sosyal medya da yayınladığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Kahraman şehidimiz Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, 2 Mayıs Perşembe günü öğle vakti merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.
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