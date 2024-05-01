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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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