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Eylemciler polise damacana ile vurdu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Eylemciler polise damacana ile vurdu

Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup, Unkapanı'ndaki Bozdoğan Kemerleri altında polisle karşı karşıya geldi. Grup barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Arbede sırasında iki kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü.

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