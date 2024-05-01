İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.30'da polis ekipleri trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklara araçlar alınmazken sürücüler ise alternatif güzergahlara sevk edildi.