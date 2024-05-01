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12 ilde DEAŞ'a şafak operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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12 ilde DEAŞ’a şafak operasyonu! 41 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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