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Gece vardiyasındaki işçilere ziyaret! Bakan Işıkhan A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Gece vardiyasındaki işçilere ziyaret! Bakan Işıkhan A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika... Bakan Işıkhan Ankara'da işçilerin 1 Mayıs'ını kutlamak için gece vardiyasındaki işçileri ziyaret etti. Bakan Işıkhan A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Bakan Işıkhan Ankara'da işçilerin 1 Mayıs'ını kutlamak için gece vardiyasındaki işçileri ziyaret etti.

Bakan Işıkhan A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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