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Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Helal rızık peşinde koşan işçi kardeşlerimi selamlıyorum

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Helal rızık peşinde koşan işçi kardeşlerimi selamlıyorum

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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