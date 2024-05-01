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İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: "Emniyet güçlerine ve İstanbullulara teşekkür ederim"

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Emniyet güçlerine ve İstanbullulara teşekkür ederim

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görev yapan emniyet güçlerine ve kent sakinlerine teşekkür etti.

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