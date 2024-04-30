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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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