TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği! Eski Almanya Federal Meclisi Başkanı Lammert'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert’i kabul etti. Görüşmede, Avrupa ve Almanya’da gelişen İslamofobi ve ırkçılığa işaret ederek bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sonlandırılabilmesi için de Türkiye ve Almanya’nın ortak bir çabanın içinde olabileceğini kaydetti.
Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında tarihten gelen köklü ilişkilerin bulunduğunu, Almanya ile ilişkileri önemsediklerini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki olumlu ilişkinin parlamenter diplomasiye de yansıması gerektiğini söyledi.
Görüşmede, Avrupa ve Almanya'da gelişen İslamofobi ve ırkçılığa işaret ederek bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sonlandırılabilmesi için de Türkiye ve Almanya'nın ortak bir çabanın içinde olabileceğini kaydetti.
Lammert de meclislerle birlikteçalışmayı, partilerle görüşmeyi önemsediklerini, Kurtulmuş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
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