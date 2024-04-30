TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan diplomasi trafiği! Eski Almanya Federal Meclisi Başkanı Lammert’i kabul etti





Görüşmede, Avrupa ve Almanya'da gelişen İslamofobi ve ırkçılığa işaret ederek bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sonlandırılabilmesi için de Türkiye ve Almanya'nın ortak bir çabanın içinde olabileceğini kaydetti.