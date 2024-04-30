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Sağlık Bakanı Koca'dan geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Sağlık Bakanı Koca’dan geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

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