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Öğretmen atamaları ne zaman ve hangi branşlarda olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e konuk oluyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Öğretmen atamaları ne zaman ve hangi branşlarda olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e konuk oluyor

Yeni müfredatta neler değişiyor? Sınavlarda nasıl uygulanacak? Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayacak.

Öğretmen atamaları ne zaman ve hangi branşlarda olacak? Atamalarda mülakat nasıl olacak? Yeni müfredatta neler değişiyor? Üniversite ve lise sınavlarında yeni müfredat nasıl uygulanacak?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün soruyor, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yanıtlıyor.

Özel röportaj 1 Mayıs Çarşamba günü 16:00'da A Haber'de.

Öğretmen atamaları ne zaman?Öğretmen atamaları ne zaman? ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

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