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İstanbul Valiliği'nden flaş 1 Mayıs kararı: Toplu ulaşıma kısıtlama getirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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İstanbul Valiliği’nden flaş 1 Mayıs kararı: Toplu ulaşıma kısıtlama getirildi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiği duyuruldu.

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