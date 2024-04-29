Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki: Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırıdır
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırıdır.
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