Adıyaman’da polis merkezindeki olayda şehit olan Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlık içerisindeki şehitlikte toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞANDAN TAZİYE MESAJI

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.