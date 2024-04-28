Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'in naaşı İstanbul'a getirildi. Şehidin cenaze namazı İstanbul Pendik’te düzenlenen törenle kılındı. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları anlattı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Babaevinde helallik alınmasının ardından Üçgül'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçe asri mezarlığına getirildi.
Buradaki törene, ailesi, Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Asu Kaya, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin gözü yaşlı eşi Mutlu (44), kızı İremsu (17), oğlu Metehan (12), annesi Gülhan (67) ve babası Akif (70) Üçgül'ü emniyet yetkilileri sakinleştirdi.
Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlık içerisindeki şehitlikte toprağa verildi.
BAŞKAN ERDOĞANDAN TAZİYE MESAJI
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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