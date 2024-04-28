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34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu: 147 terör örgütü üyesi yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu: 147 terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.

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