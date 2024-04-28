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Elazığ’da torbacılara operasyon!

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Elazığ’da torbacılara operasyon!

Elazığ’da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 912 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

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