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Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Edirne’de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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