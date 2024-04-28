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Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Adana’da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

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