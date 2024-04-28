Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.
İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.
Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.
İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün yaralandığını söylemişti.
Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.
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