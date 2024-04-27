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42 ilde zehir tacirlerine darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi 321 zehir taciri enselendi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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42 ilde zehir tacirlerine darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi 321 zehir taciri enselendi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde "Narkoçelik-14" operasyonu düzenleyerek zehir tacirlerine büyük bir darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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