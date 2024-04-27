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Başkan Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Başkan Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti.

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