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Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı ile Londra'da görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı ile Londra’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

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