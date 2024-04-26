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Son dakika | Suç örgütlerine MAHZEN-32 operasyonu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Son dakika | Suç örgütlerine MAHZEN-32 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-32” operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi Hakkı Saral’ın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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