Vatandaş isyan etti arıza sonunda giderildi! Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü...
İstanbul'da 3 gündür Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan aksaklık vatandaşlara büyük mağduriyet yaşatırken işe gidiş gelişte büyük sorun yaşayan vatandaşlar "Bu İstanbul'a, İstanbul halkına reva mı?" siteminde bulundu. Yapılan son açıklamada seferlerin normale döndüğü açıklandı. İşte detaylar...
İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunları her geçen gün büyürken geçtiğimiz günlerde Üsküdar-Samandıra metro hattında yaşanan arıza vatandaşa zor anlar yaşattı.
VATANDAŞ YOĞUN TEPKİ GÖSTERDİ
İşe gidiş ve dönüş yolunda büyük sorunlar yaşayan vatandaşlar arızanın 72 saat boyunca giderilememesi nedeniyle CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.
İSTANBUL HALKINA REVA MI?
Mesai çıkışında hattı kullanmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunlukta ilerlemekte güçlük çeken yolcular, "Mağduriyet yaşıyoruz. Bu İstanbul'a, İstanbul halkına reva mı?" siteminde bulundu.
72 SAAT SONRA...
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler 72 saat sonra normale döndü.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.
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