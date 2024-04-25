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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir ve Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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