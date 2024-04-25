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7 ilde DEAŞ'a darbe! 23 şüpheli yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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7 ilde DEAŞ’a darbe! 23 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen Bozdoğan-29 operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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