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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Mehmet Ali Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ile telefonda görüştü.

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