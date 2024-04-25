Steinmeier görüşmesinin ardından Alman basınından Başkan Erdoğan sözleri: Daha cesur

Öte yandan Alman gazete, Başkan Erdoğan'ın Alman mevkidaşından çok daha cesur açıklamalar yaptığının altını çizdi. "Türk cumhurbaşkanı her konuda olduğu gibi tartışmalı konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını talep etti" ifadeleriyle Erdoğan'ın kararlı tavrını sürdürdüğüne yer verdi.