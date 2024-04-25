Steinmeier görüşmesinin ardından Alman basınından Başkan Erdoğan sözleri: Daha cesur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Tarihi zirve dünya basını tarafından yakından takip edilirken, Alman medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları için çarpıcı ifadeler kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ikili görüşmenin ardından gerçekleşen basın toplantısında önemli konular ele alındı.
Steinmeier'in Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmasıyla da oldukça dikkat çeken görüşme, Alman medyası tarafından anbean takip edildi.
Görüşmede ele alınan konular Alman gündemine ilk sırada giriş yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Alman basınında dikkat çeken yorumlar da peşi sıra geldi.
"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"
Alman ZDF kanalı, Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözüyle servis ettiği haberinde gündemde Türk-Alman ilişkilerinin olduğunun altını çizdi.
Steinmeier'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı zirvede bir süredir arka planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğuna yer veren ZDF, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı.
Tagesspiegel, Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Steinmeier'ın, Alman-Türk dostluğuna dikkat çektiğine yer verdi. "Steinmeier Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu" ifadelerini kullanan gazete, iki ülke arasındaki çatlaklara rağmen olumlu adımların atıldığının altını çizdi.
"ERDOĞAN STEINMEIER'DAN DAHA CESUR"
Frankfurter Allgemeine, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. "Steinmeier ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşme, tahmin edilenin üç katından fazla sürdü." ifadelerini kullanan gazete, basın açıklamasında Alman Cumhurbaşkanı'nın her iki ülkenin ortak çıkarlarını vurgulamaya çalıştığına dikkat çekti.
Öte yandan Alman gazete, Başkan Erdoğan'ın Alman mevkidaşından çok daha cesur açıklamalar yaptığının altını çizdi. "Türk cumhurbaşkanı her konuda olduğu gibi tartışmalı konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını talep etti" ifadeleriyle Erdoğan'ın kararlı tavrını sürdürdüğüne yer verdi.
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