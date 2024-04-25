25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Şişli'de yol çöktü! Otomobil ve minibüs içine düştü! İşte ilk görüntüler...

İstanbul Şişli'de yol çöktü! Otomobil ve minibüs içine düştü! İşte ilk görüntüler...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
İstanbul Şişli’de yol çöktü! Otomobil ve minibüs içine düştü! İşte ilk görüntüler...

Şişli Yeşilçimen Sokağı'nda yolda çökme meydana geldi. Park edilmiş bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlatırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA