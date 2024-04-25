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"Haberin kanalı" A Haber 13 yaşında! "Yerli ve milli" yayın çizgisinden ödün vermedi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Haberin kanalı A Haber 13 yaşında! Yerli ve milli yayın çizgisinden ödün vermedi

Kurulduğu günden bugüne başarılı bir yayın politikası ile izleyicinin teveccühünü kazanan A Haber 13'üncü yaşını kutluyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hedeflerden biri olan A Haber 13 yıldır yerli ve milli çizgide durmanın haklı gururunu yaşıyor.

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