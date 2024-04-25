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Numan Kurtulmuş duyurdu: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi kazan kazan çerçevesine oturtuyoruz

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Numan Kurtulmuş duyurdu: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi kazan kazan çerçevesine oturtuyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo’yu Meclis’teki makamında kabul etti. Kurtulmuş, "Biz Afrika ülkeleriyle ve halklarıyla ilişkimizi kazan kazan üzerine oturtuyoruz. Her alanda müşterek projeler geliştirerek ülkelerin karşılıklı menfaatlerini sağlayacak şekilde geliştirmek istiyoruz" dedi.

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