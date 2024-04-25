Özgür Özel’in depremzede iddialarına Bakan Özhaseki’den yanıt: İspat edin

"İDDİALARINIZI İSPATLAYAMAZSANIZ, DEPREMZEDELERDEN ÖZÜR DİLEYİN"

CHP Genel Başkanı Özel'den iddialarını ispat etmesini isteyen Bakan Özhaseki, "Antakya 600 Konutlar bölgesindeki konutlar; başkaları için değil sadece orada hakları bulunan malikler için yapılmaktadır. Yine depremzedelere 6 milyon 750 bin TL borç çıkartıldığı, tamamen iftiradır. Böyle bir yalanı neden, hangi sebeple uydurdular, biz de merak ediyoruz. Sayın Özel'i, 'Müddei iddiasını ispata mecburdur.' sözünden hareketle iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz. Eğer ispat edemiyorsanız, yakınlarını yitiren afetzedelerimizi üzen bu iftiranızdan dolayı kamuoyundan ve depremzede kardeşlerimizden özür dilemenizi bekliyoruz." dedi.

"BİN 240 ŞANTİYEDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Sabah'ın haberine göre; Bakan Mehmet Özhaseki, açıklamasında, devletin 6 Şubat depremlerinde hasar gören şehirlerde gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar 76 binden fazla konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.