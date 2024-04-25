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Bakan Fidan Suudi mevkidaşı ile görüştü!

Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Bakan Fidan Suudi mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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