Başkan Erdoğan AYM'nin 62. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 62'nci kuruluş yıl dönümü ve yeni üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı. Erdoğan törende AYM'nin yeni üyesi Çınar'ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi törenini takip etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 62. kuruluş yıl dönümü ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar'ın yemin töreni vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.
Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Çınar'ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'nın konuşmasını takip etti.
"EN ÖNEMLİ SORUMLULUK HAKİMLERE DÜŞER"
Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin yeni üyesi Ömer Çınar'ı tebrik etti. Ülkeye hayırlara vesile olmasını dileyen Özkaya, "Liyakatli üyelerden oluşan AYM'nin yeni üyesinin kendisinden beklenen katkıyı sağlayacağını umuyorum" dedi.
Hakimlerin kimsenin etkisinde kalmadan tarafsız bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Özkaya, "Adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk hakimlere düşer. Hakimin terazisi hep doğru tartmalıdır. Hiçbir neden onları hakkı ayakta tutmaktan alıkoymamalıdır. Örnek ahlak sahibi olmalı, kişilik ve vicdanlarını kirletmemelidirler. Herhangi bir dışsal etki altında kalmadan özgürce karar vermelidirler. Bağımsız ve tarafsız yargının varlığı bağımsız ve tarafsız hakimlere bağlıdır" diye konuştu.
"GAZZE'DEKİ İKİYÜZLÜLÜĞÜ KABUL ETMİYORUM"
İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü kabul etmediklerini vurgulayan Özkaya, "Millet olarak ortak menfaatlerimiz için kenetlenip çalışmalıyız. Gazze başta olmak üzere zulümlere karşı gösterilen ikiyüzlülüğü kabullenemediğimizi dile getirmeyi bir görev biliyorum. İnsanlığa adaleti anlatan devletlerin zulme ve haksızlığa gözlerini ve vicdanlarını kapatmaları, insanlığı gelecek adına umutsuzluğa sevk etmektedir" dedi.
Özkaya'nın konuşmasının ardından AYM'nin yeni üyesi Çınar kürsüde yemin etti.
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