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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava ertelendi

Son dakika haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında da karar çıkmadı. Dava 31 Mayıs tarihine ertelendi.

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