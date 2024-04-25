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Ankara'da kaçak sigara ve tütün operasyonu!

İslim Esma Çobanoğlu AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Ankara’da kaçak sigara ve tütün operasyonu!

Ankara’da kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 480 bin adedi dolu, toplam 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi.

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