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Çorlu'daki tren kazasına ilişkin davada karar! 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası...

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.04.2024 12:40
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
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