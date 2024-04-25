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7 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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7 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti.

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